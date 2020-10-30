Экономика Жамбылской области выросла на 2,3 процента

Привлечено 22,5 млрд тенге инвестиций.

На заседании акимата Жамбылской области подвели итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев текущего года, сообщает zakon.kz.



Аким области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что состояние экономики с начала года остается стабильным. По всем отраслям, кроме аграрного сектора, показатели выше республиканского уровня.

Выступившие с докладами заместители акима области рассказали о работе в курируемых сферах.

Так, по сравнению с прошлым годом отмечен рост промышленного производства на 3,8 процента, экономический рост составляет 2,3 процента. Сдано в эксплуатацию 433,1 тыс. кв. метров жилья, что на 9,5 процента выше плановых показателей. Привлечено 230,3 млрд. тенге инвестиций, прирост достиг 8,2 процента.

Вместе с тем уровень инфляции составил 4,8 процента, уровень безработицы - 4,9 процента. Показатели чуть ниже республиканских, но это не должно успокаивать.

Важнейшим условием эффективной экономики является привлечение инвестиций. Однако ряд районных акиматов слабо действуют в этом направлении.

- Особенно это касается акимов Жуалынского, Рыскуловского и Жамбылского районов. С начала года ими не предложено ни одного инвестиционного проекта, - пожурил глава региона.

Вместе с тем, после недавних совместных видеоконференций с институтами развития - АО ФНБ "Самрук-Казына", холдингом "Байтерек", которые готовы предоставить имеющиеся возможности и ресурсы для совместной работы, открывается широкое поле деятельности.

Застопорилась в регионе и программа индустриально-инновационного развития, предназначенная для поддержки масштабных проектов и открытия новых рабочих мест. А по программе "Дорожная карта бизнеса-2025" с 2018 года открыто всего 575 рабочих мест. Сыграло негативную роль при этом и то, что в условиях карантина более 370 предприятий малого и среднего бизнеса не могут полноценно наладить свою работу. Да и банки второго уровня довольно долго рассматривают проектные заявки на кредитование. В целом, все это говорит о низком вкладе местных предпринимателей в развитие отечественного бизнеса.

Важной отраслью в регионе остается строительная индустрия, где до конца года будет реализован 221 проект на 52,3 млрд. тенге. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 38,1 процента. Построено 2597 индивидуальных жилых домов и 986 квартир. В очереди на коммунальное жилье стоят 32 740 жителей области. Из них 47,1 процента - представители социально-уязвимых групп, 13,1 процента - многодетные семьи.

С целью обеспечения очередников жильем в наступающем году будет выделено из бюджета 24,9 миллиарда тенге. Из них 17,5 млрд. - по программе "Нұрлы жер", 5,9 млрд. - по программе "Дорожная карта занятости", 0,9 млрд. - на строительство общежитий. Это позволит в 2021 году увеличить жилой фонд на 65 многоквартирных домов на 3766 квартир. До конца года планируется закончить строительство 55 многоквартирных домов на 3181 квартиру.

Требует внимания и положение дел в социальной сфере, особенно в здравоохранении. Наблюдаются положительные тенденции в выполнении некоторых индикаторов, таких, как снижение детской смертности, заболеваемости туберкулезом и различными видами рака. В то же время есть тенденции к росту случаев материнской смертности.

С целью снижения показателей общей смертности ведется скрининг. Важно и привлечение опытных медицинских работников, полное и своевременное обеспечение необходимыми препаратами и оборудованием.

Начата подготовка и к возможной второй волне пандемии. Почти 90 процентов приобретенного оборудования доставлено в места назначения. Остальная часть прибудет в ноябре. Во всех больницах создан двухмесячный запас необходимых лекарств и защитных средств. Также при необходимости будет привлечено до 150 врачей самого разного уровня из медицинского университета имени Асфендиярова. Дополнительно введены в строй после капитального ремонта перинатальная больница и медучреждение в районе Т.Рыскулова.

- Необходимо пересмотреть и усилить работу мониторинговых групп. Надо активно заниматься пропагандистской работой и среди населения, которое до сих пор проявляет беспечность, не представляя масштаба надвигающейся угрозы, - отметил Сапарбаев.

Также на совещании была заслушана информация о ходе реализации программы по обеспечению занятости, вопросы внутренней и молодежной политики, развития языков, спорта.

В аграрной сфере за отчетный период объем выпущенной продукции в денежном выражении составил 273 миллиарда тенге, что на 3,4 процента выше уровня прошлого года.

Привлечено 22,5 млрд. тенге инвестиций, что составило 103,9 процента к плану. Численность поголовья выросла на 5,3 процента. Расширяются и посевные площади. На 359,3 тысячи гектаров собрано 817 тысяч тонн зерновых, урожайность составила 22,7 центнера с гектара.

-Следует увеличить площади яблоневых садов с 1100 до 1600 гектаров, в два-три раза можно расширить площади для вишни, малины и клубники и других подобных культур. Ведь возможности для этого имеются. Да и в наших хранилищах-холодильниках можно вместить до 248 тысяч тонн овощей и фруктов, - заметил Бердибек Сапарбаев.

После отчетов своих заместителей глава региона Бердибек Сапарбаев акцентировал внимание собравшихся на актуальных моментах, дал ряд поручений.

В частности, поручено разобраться с несанкционированным повышением цен на хлеб, при необходимости - помочь пекарям поставками муки из стабилизационного фонда.

Впереди возможная вторая волна пандемии, обстановка непростая, неизвестно, что произойдет. И очень важно в данное время работать грамотно, не покладая рук. А также важно уделять пристальное внимание каждому обращению жителей, по возможности решать их на местах, - дал вводную предстоящих задач глава региона.

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