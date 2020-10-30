57 казахстанцев, прилетевших из-за границы, поместили на недельный карантин

Пассажиры прибыли авиарейсами из Турции, ОАЭ, Египта, Беларуси и Грузии.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о том, сколько казахстанцев прилетели из-за границы без ПЦР-справок, передает zakon.kz.

Он отметил, что после полуночи 30 октября прибыло 9 международных авиарейсов, 1167 пассажиров, со справками - 1110, без справок - 57 граждан Казахстана.

В Нур-Султан 2 рейса, 212 пассажиров, со справками - 189, без справок - 23;

в г. Алматы - 6 рейсов, 921 пассажир, со справками - 887, без справок - 34;

в г. Актау 1 рейс, 34 пассажира, все 34 со справками.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары в городах Нур-Султане и Алматы на семидневный карантин.

Авиапассажиры, прибывшие из-за рубежа в Актау, не были помещены на семидневный карантин. Так как все прибыли из Грузии со справками ПЦР-анализа.

В целом пассажиры прибыли авиарейсами из Турции, ОАЭ, Египта, Беларуси и Грузии.

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