Новозеландцы проголосовали за легализацию эвтаназии

За то, чтобы у страдающих от невыносимых болей была возможность уйти из жизни, проголосовали 65% граждан страны.

Жители Новой Зеландии приняли участие в референдуме по легализации эвтаназии для смертельно больных пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

За то, чтобы у страдающих от невыносимых болей была возможность уйти из жизни, проголосовали 65% граждан страны. На том же референдуме новозеландцы высказались и о легализации каннабиса, более 53% проголосовали против.

Сообщается, что результаты референдума будут известны 6 ноября, а закон вступит в силу через год.

Эвтаназия будет доступна только постоянным жителям страны, которым грозит неизбежная и мучительная смерть в течение шести месяцев. Медикам будет запрещено первыми заговаривать о такой возможности с пациентами. Ни один медик не будет обязан принимать участие в такой процедуре.

Для того, чтобы провести эту процедуру, будет необходимо согласие двух врачей. Пациенту должно быть больше 18 лет.

На сегодняшний день эвтаназию проводят в Швейцарии, Нидерландах и Канаде. Решение о легализации обсуждают и в Великобритании.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!