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Названы причины ухудшения ситуации в ВКО с коронавирусом

Причин несколько.

Фото : lada.kz30 октября 2020, 17:00

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов назвал основные причины ухудшения ситуации в Восточно-Казахстанской области по коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Есть комплекс текущих проблем, есть объективные причины. Одна из них - высокая миграционная способность населения. Надо отметить, что в приграничных районах соседних государств очень неблагоприятная ситуация в целом, высокий рост заболеваемости идет. Вследствие миграционных способностей населения эти случаи были довольно часто завозной этиологии, - сказал Киясов.

Также комиссией Минздрава, которую направили в регион для изучения вопросов, выявлен ряд проблем, особенно в частных лабораториях, где ПЦР-тестирование проводилось не по алгоритму главного санврача.

Донесения запаздывали на 3-5 суток, из-за чего органами СЭС мероприятия проводились с запозданием, - подчеркнул он.

По его словам, есть еще вопросы низкой настороженности у казахстанцев в целом.

Отмечаются факты злоупотребления карантинных мероприятий. В общественном транспорте до 50% людей без масок, без дистанции. Здесь вопросы также непосредственно к населению, которые на данный момент свою настороженность очень снизило по отношению к КВИ, - заключил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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