Коммунистическая партия Казахстана настаивает на кредитной амнистии

Коммунистическая Народная партия Казахстана настаивает на проведении кредитной амнистии для граждан, а также малого и среднего бизнеса. Ранее премьер-министр Аскар Мамин не поддержал это предложение, передает zakon.kz.

В сентябре этого года фракция "Народные коммунисты" предложила провести в Казахстане кредитную амнистию для граждан, а также малого и среднего бизнеса. Коммунисты написали депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Однако коммунисты не согласны с ответом премьера. Приводим текст заявления:

Ответ монетарных властей и Правительства показывает оторванность чиновников от реалий жизни. Искаженной правительственной статистике перестали верить даже заядлые оптимисты, но даже по официальным данным, годовое снижение реальных доходов казахстанцев составило 2,5%.

Национальный банк сам прогнозирует рост закредитованности казахстанцев до конца года из-за снижения деловой активности, что произошла в результате ограничительных мер Правительства.

Это подтверждает утверждение коммунистов, что в городах и селах ситуация у граждан и МСБ критически ухудшается, и это вынуждает замещать падение реально располагаемых доходов граждан, выручки МСБ за счет кредитования. Новые кредиты берутся уже не на развитие, а для перекрытия предыдущих займов, выплат по аренде, заработных плат работникам, налогов.

Власти апеллируют к тому, что с 16 марта по 15 июня 2020 года для физических лиц и субъектов МСБ была предоставлена отсрочка платежей по кредитам, которой воспользовались 1 890 443 человека или 34% от всех заемщиков физических лиц, что уже тревожный показатель! Но теперь вся проблема в том, что сумма отсроченных платежей (268 миллиардов тенге) добавилась к очередным платежам по кредиту. При этом доходы, деловая активность и потребительский спрос не восстановились, а это ставит многих на грань банкротства. В то же время в Казахстане не предусмотрен институт банкротства физических лиц, что позволяет банкам и микрофинансовым организациям преследовать и ограничивать в правах граждан, даже изъяв залоги.

Согласно анализу динамики финансового состояния предприятий, в результате ограничительных мер по причине развития пандемии наблюдаются постепенное снижение доли устойчивых предприятий и рост количества предприятий с критическим финансовым состоянием.

На фоне растущих цен на продовольствие, по которым Казахстан стабильно держит первенство среди стран ЕАЭС, катастрофически падает потребительский спрос. Сегодня МСБ и граждане выживают не благодаря действиям Правительства, а вопреки.

Правительство рапортует, что на ближайшие три года на поддержку предпринимательства, занятости, развитие АПК выделяются значительные средства в виде субсидирования ставки вознаграждения по кредитам. Средства идут через коммерческие банки, там же оседает и большая часть прибыли.

Коммунисты акцентируют внимание на том, что сохраняется практика финансирования государством системных перекосов в кредитной системе, не позволяющих обеспечивать реальный сектор экономики доступными и долговременными финансовыми ресурсами.

Выделяемые государством средства, которые можно направлять на поднятие качества жизни наших граждан, развитие образования, здравоохранения, поддержку многодетных и социально уязвимых слоев населения, охватывают лишь ограниченный круг субъектов, не играя тем самым системной роли в развитии экономики.

Так, в рамках целевых текущих трансфертов регионам на субсидирование ставки вознаграждения выделяется 62 миллиарда тенге, количество просубсидированных и прогарантированных проектов составит порядка 6,5 тысяч, т.е. охват составит менее чем полпроцента активных субъектов предпринимательства.

КПД системы финансовой поддержки бизнеса является очень низким при высоких накладных расходах на финансовых посредников и крайне ограниченном круге получателей, а значит, говорить, что ситуация коренным образом изменится, не приходится.

Правительство должно пересмотреть привычную структуру расходов и изменить приоритеты, однако вместо этого применяются старые низкоэффективные инструменты – финансирование направлений, целесообразность которых вызывает сомнения.

Так, продолжается выделение средств на всевозможные выставочные и презентационные мероприятия, хотя мир переходит на дистанционную работу в этой сфере, проведение выставок с большими бюджетами и сомнительной эффективностью становится анахронизмом.

Оторванность властей от реалий проявляется и в необоснованности макроэкономических прогнозов, ориентации на сырьевую структуру экономики.

Рост ВВП в 2021 году на 2,8% означает, что экономика не сможет восстановиться до уровня 2019 года. При этом прогноз по ускорению роста до 4,6% в 2025 году аргументирован, по сути, единственным фактором – увеличением добычи нефти на 17%, соответствующим ростом экспорта.

Правительство преподносит как достижение переход психологически важного порога добычи нефти 100 миллионов тонн. Мы поднимемся в мировом списке нефтедобывающих стран и войдем в клуб стран-лидеров по объему добычи на душу населения. МСБ на этом празднике жизни места нет, потому что "бал правят" зарубежные компании.

Правительство фактически смирилось со снижением поступлений от госпакетов акций, находящихся в республиканской собственности. Со 167 миллиардов тенге в 2021 году они упадут до 21,6 миллиарда в 2022 году, то есть в 8 раз. Но планируется рост поступлений по КПН и НДС на 21-22%, т.е. в 7-8 раз быстрее, чем растет ВВП. При этом основная доля столь стремительного увеличения связана с улучшением администрирования и уточнением расчетов, то есть будет усилено давление на бизнес.

Коммунистическая Народная партия Казахстана призывает власти одуматься или начать внедрять немедленные меры поддержки населения и МСБ, которые оказались в безвыходной жизненной ситуации под давлением финансовых институтов в результате ограничительных мер Правительства. Надвигается вторая волна пандемии, возможны новые ограничительные меры, которые неизбежно ударят по доходам граждан и МСБ.

Коммунисты настаивают на проведении кредитной амнистии! Необходимо списать основной долг и начисленные проценты за период введения режима чрезвычайного положения, карантина, локдауна, освободить наших граждан, малый и средний бизнес из кабалы финансовых институтов (ростовщиков), вернуть их в экономику, вернуть им веру в государство!