Студентов привлекли к ответственности в Минске за участие в акциях

Четверо молодых людей оказали сопротивление и попытались скрыться.

В Минске к административной ответственности привлечены студенты, которые участвовали в несанкционированной акции, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Вчера в средствах массовой информации появилась информация о том, что милиционеры задержали четырех студентов и доставили их в Октябрьское РУВД столицы. Некоторые журналисты попытались исказить информацию и сообщили, что задержанные были "жестоко избиты". Сообщаем, что 27 октября на улице Ленинградской группа студентов участвовала в несанкционированном массовом мероприятии. Некоторые из них стояли около дороги: следили за появлением служебного транспорта с милиционерами, - рассказали в ГУВД.

Во время пресечения противоправных действий четверо молодых людей оказали сопротивление и попытались скрыться. Один из студентов, убегая от правоохранителей, упал и разбил нос.

После разбирательств и составления протоколов молодые люди были переданы родителям и руководству вуза. Претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало. В отношении студентов составлены административные протоколы по ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

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