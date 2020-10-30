Жилстройсбербанк снизил первоначальный взнос для клиентов BI Group и Nova City до 36%

Новая ипотека поможет не только обеспечить казахстанцев собственной жилплощадью, но и снизит финансовую нагрузку на семейный бюджет клиента.

Новая уникальная ипотека поможет приобрести жилье казахстанцам, накопившим 36% от стоимости квартиры. Таким образом, мечта о собственном очаге становится ближе. Сама процедура оформления максимально упрощена, срок принятия решения - 15 минут.

Спрос на льготную ипотеку стремительно растет. В наш банк обращаются клиенты с просьбой помочь решить жилищный вопрос. Зачастую у них недостаточно первоначального взноса для кредитования на общих условиях. Поэтому мы совместно с BI Group разработали новый продукт, направленный на уменьшение первоначального взноса. Это позволит клиентам получить кредит на покупку жилья под 7% годовых за счет получения двух льготных займов, - сообщил директор центрального филиала Жилстройсбербанка Жансултан Матаев.

Он напомнил, что в этом году банку исполнилось 17 лет. За это время вкладчиком банка стал каждый девятый житель Казахстана.

Новая ипотека, по его словам, поможет не только обеспечить казахстанцев собственной жилплощадью, но и снизит финансовую нагрузку на семейный бюджет клиента.

Все зависит от того на каких условиях клиент будет проходить оформление. Первоначально промежуточный заем может длиться от трех до шести лет по ставке 7%, потом снизится до 5%. Даже если человек не копил в течение трех лет, по этой программе он может внести 36% первоначального взноса на счет и получить ипотеку, - объяснил глава центрального филиала Жилстройсбербанка.

Снизить сумму первоначального взноса удалось благодаря поддержке компании BI Group.

Максимальная сумма кредита на приобретение жилья по новой программе составляет 90 млн тенге, срок кредитования - от 6 месяцев до 25 лет.

Сегодня мы сделали еще один шаг для повышения доступности жилья. Основная ценность данной ипотеки – снижение первоначального взноса с 50% до 36%. Согласно нашей аналитике, только в столице более 12 тыс. человек имеют накопления свыше 35%. Мы же предоставляем возможность клиентам приобрести жилье уже сегодня, не дожидаясь накопления традиционных 50%. При этом ставка сохранена на уровне 7% годовых, - подчеркнул руководитель BI Finance Нурлан Онгарбаев.

"Раньше при отсутствии накоплений 50%, у клиентов было два сценария приобретения жилья: они шли в банки для оформления краткосрочного кредита с большой долговой нагрузкой, или брали в долг у знакомых или родных. Теперь первоначальный взнос снижается, с долгосрочным сроком и меньшей ставкой. Мы сделали рассчеты: при стандартной стоимости ипотеки от 15 до 18 млн тенге, платеж клиента будет составлять порядка 230 тыс. тенге, но такая долговая наргузка не всем по силе. Если семья будет проходить оформление по новой ипотечной программе, то долговая нагрузка будет в пределах 130 тыс. тенге", - добавил Нурлан Онгарбаев.

Приобретение жилья в новостройках нашей компании привлекательно за счет низкой стоимости на этапе строительства, гарантии качества, сдачи объектов в установленные сроки. Прием заявок по новой ипотеке стартует 2 ноября текущего года, - уточнил руководитель BI Finance.

Жилье по новой ипотеке можно приобрести в комплексах BI Group и Nova City, имеющих гарантию Фонда гарантирования жилищного строительства. Согласно договору о долевом участии залогом будет выступать приобретаемая квартира.

Список домов, участвующих в программе, можно узнать в отделениях Жилстройсбербанка и в отделах продаж BI Group, Nova City, также по номеру 360 (с мобильного бесплатно).

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