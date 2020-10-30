Хакеры украли миллионы со счета Трампа для предвыборной кампании

Расследованием произошедшего занимается ФБР.

Хакеры украли со счета Республиканской партии США в штате Висконсин 2,3 млн долларов, которые предназначались для предвыборной кампании Трампа, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Сообщается, что средства предназначались на агитационные цели. Хакеры смогли убедить членов предвыборной кампании отправить им деньги. Расследованием произошедшего занимается ФБР.

Киберпреступники, используя изощренную фишинговую атаку, похищали средства, предназначенные для переизбрания президента Трампа, изменяли счета-фактуры и совершали банковские махинации, - рассказал председатель Республиканской партии Висконсина Эндрю Хитт.

Ранее хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа. Злоумышленники не завладели конфиденциальными данными, потому что они фактически не хранятся на сайте. В настоящее время сотрудники штаба работают с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Сайт восстановлен.

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