В СКО прошла международная конференция, посвященная 120-летию Сабита Муканова

В ходе конференции ученые и писатели рассказали о бесценном вкладе Сабита Муканова в отечественную литературу.

В стенах Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева прошла международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная 120-летию известного казахского писателя Сабита Муканова, сообщает zakon.kz.

От имени руководства области участников и гостей конференции поприветствовал руководитель управления внутренней политики акимата СКО Кемел Оспанов.

Сохранение и популяризация творчества наших знаменитых соотечественников, деятелей культуры, искусства являются важной задачей современников. Тем самым мы формируем национальную идентичность казахстанцев как одну из важных направлений Программы Елбасы "Рухани жаңғыру". В юбилейный год, мы переиздали роман "Аққан жұлдыз" как один из любимых трудов писателя, который не переиздавался более 40 лет. Роман пополнит книжные фонды всех библиотек области. Сегодня нам важно сохранить и передать молодому поколению богатое наследие писателя-драматурга, - отметил в приветственном слове Кемел Оспанов.

Сегодня хранителями трудов писателя в родной Северо-Казахстанской области являются областная библиотека им. С.Муканова, Казахский музыкально-драматический театр им. С.Муканова и музей в селе Сабит Жамбылского района.

В ходе конференции ученые и писатели рассказали о бесценном вкладе Сабита Муканова в отечественную литературу.

В работе конференции приняли участие сабитоведы-представители ВУЗов Турции, Узбекистана, ведущих университетов Казахстана городов Нур-Султан, Алматы и Кокшетау.

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