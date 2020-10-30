Свыше 760 тысяч квадратных метров благоустроили в Нур-Султане

Алтай Кульгинов пишет, что при благоустройстве основной акцент сделали на старой части города и в жилых массивах.

Масштабные работы по благоустройству дворов и общественных пространств в этом году проведены в каждом районе столицы. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, сообщает zakon.kz.

В столице в текущем году значительно сократилось количество пустырей, заброшенных участков и болотистых местностей. На их месте появились точки притяжения для горожан и гостей города. Провели масштабные работы по благоустройству дворов и общественных пространств (скверов, бульваров, парков). В этом году благоустроили свыше 760 тысяч квадратных метров (76 гектаров)! Более у четверти населения города в шаговой доступности появились места для комфортного времяпрепровождения и занятия спортом.

Алтай Кульгинов пишет, что при благоустройстве основной акцент сделали на старой части города и в жилых массивах. К примеру, в одном из густонаселенных районов – Байконыр – отстроили 53 двора и 13 крупных общественных пространств. В микрорайоне Жастар расположено 50 многоквартирных жилых комплексов – данный район закольцевали внутридворовыми территориями – в этом квадрате улиц благоустроили 23 двора. Своего рода фишками стали подмостовые пространства. Одно из них расположено рядом с ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. На 3 тысячах квадратных метров расположили баскетбольные, воркаут и скейт-площадки, теннисные столы и т.д.

Преобразился и жилой массив Ондирис (Лесозавод) – на территории некогда болот и снесенных барачного типа домов 1950 года постройки разбили своего рода мини-парки с футбольным и баскетбольным полями (ул. Тайбурыл, 9а, ул. Акбидай, 11 и т.д.).

В районе Сарыарка – 40 дворов и 20 общественных пространств. Протяженность нового парка в жилом массиве Коктал-1 составляет почти 16 гектаров. Там, помимо больших зон для занятий спортом и времяпрепровождения, установили амфитеатр и ротонду – молодожены могут проводить церемонии бракосочетания, оборудовали специальную площадку для выгула собак. Также в список благоустроенных вошла часть дворов, расположенных на улицах Желтоксан, Есенберлина, Жангельдина, Сейфуллина, проспекте Бейбитшилик – думаю, эти улицы знакомы каждому, так как хранят в себе душевную атмосферу правого берега.

В районе Алматы – свыше 50 дворов и общественных пространств. Территория первого в городе подмостового пространства составляет более 8 тысяч квадратных метров и является своего рода соединяющей артерией между Триатлон и Президентским парками. Зоны разделены под виды спорта. Установили пирс, чтобы горожане могли прокатиться на теплоходах, здесь будет своего рода своя экозона. На приемах граждан жители улиц Кажымукана, 15, Петрова, 32, Кудайбердыулы, 17/6 говорили, что заброшенные участки обходили стороной – сейчас это излюбленные места горожан.

В районе Есиль – 27 дворов и 7 общественных пространств. В жилом массиве Тельмана, Уркер, Пригородный и т.д. также появились точки притяжения, преобразились и действующие парки. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий, парков, скверов и бульваров подстегивает большее количество жителей заниматься активными видами спорта, а детей с юных лет заботиться о своем здоровье.

В период пандемии горожане стали больше ценить прогулки на свежем воздухе. Преимущество новых общественных пространств в том, что их также можно использовать зимой – в разных районах зальем катки и оборудуем для зимних видов спорта и игр.

При благоустройстве дворовых территорий по поручению Главы государства уделяем особое внимание и озеленению: в текущем году высадили свыше 30 тыс. деревьев и более 80 тыс. зеленых насаждений, экозон в городе становится больше. Масштабные работы по благоустройству также продолжим в следующем году, готовим задел.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!