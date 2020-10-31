Горячие новости
Читайте также

Чиновников в Жамбылской области обвинили в хищении

Они покупали лекарства, маски и прочие медсредства по ценам значительно выше рыночных.

Фото : Advanced Science News31 октября 2020, 00:56

Чиновников, нажившихся на лекарствах в период пандемии, задержали в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Они "заработали" почти 9 миллионов тенге, передает КТК.

В ведомстве по борьбе с коррупцией рассказали, что должностные лица провернули нехитрую схему. Они покупали лекарства, маски и прочие медсредства по ценам значительно выше рыночных.

Путем приобретения медицинских изделий по завышенным ценам. Тем самым причинив государству ущерб на сумму 8 730 560 тенге. То, что я сейчас озвучил, – это пресс-релиз, согласованный с прокуратурой. Других данных по делу я не могу, - говорит руководитель следственного управления антикоррупционной службы по Жамбылской области Жаннур Таскулов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты