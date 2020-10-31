Вой, лай и запах - собачница из Актау грозит облить кислотой соседей

Жалобы санврачам, в акимат и ветстанцию не дали результата. Ведомства перекладывают ответственность друг на друга.

Пенсионерка из Актау устроила в квартире приют для бездомных собак и кошек. Собаки без прогулок воют сутки напролет, зловоние заполонило весь дом. Соседи называют свою жизнь адом, сообщает zakon.kz.

Длится это уже четверть века. А на все замечания и просьбы хозяйка грозится облить недовольных кислотой, передает Astana TV.

Животных становится только больше. По словам соседей, хозяйка их никогда не выгуливает. Собаки реагируют на каждое движение вокруг себя независимо от времени суток. Лают, бьются в дверь, скребутся в стены. Дети из соседних квартир боятся спать.

Жалобы санврачам, в акимат и ветстанцию не дали результата. Ведомства перекладывают ответственность друг на друга.

Отреагировали на жалобы соседей только в полиции. Стражи порядка выписали ей штраф - за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек. Это чуть больше 8 тысяч тенге.

Да, на самом деле антисанитария происходила. По данному факту хозяйка данных собак была привлечена к административной ответственности, но согласно законодательству, мы не можем вскрыть дверь и войти в квартиру, так как это частное имущество, - говорит участковый инспектор УП города Актау Гулахмед Исмаилов.

Жильцы дома считают наказание слишком мягким. Неухоженные, озлобленные животные представляют угрозу, говорят люди.

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