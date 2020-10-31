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Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября 

Местами по республике ожидаются туман, на юге и западе усиление ветра.

Фото : 24kz31 октября 2020, 06:03

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 31 октября, сообщает zakon.kz.

По-прежнему, на большую часть территории РК сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Однако, на востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдет снег, а в западных регионах под влиянием ложбины циклона с центром над Черным морем местами пройдут дожди.

Местами по республике ожидаются туман, на юге и западе усиление ветра.

В Жамбылской, Мангистауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Алматинской, Северо-Казахстанской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 4°, ясно.

Прогноз погоды на 31 октября.


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