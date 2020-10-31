Эксперт рассказала, почему опасно употреблять воду из кулера

Основная проблема – недостаточная обработка кулера.

Употребление питьевой воды из кулера не всегда безопасно, сообщает zakon.kz.

Помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, есть опасность возникновения проблем со здоровьем, если тара не была должным образом обеззаражена перед заполнением новой порцией воды, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Основная проблема – недостаточная обработка кулера. Бывает, что пить воду из него без кипячения просто опасно.

Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека. В частности — на работу желудочно-кишечного тракта, — заключила эксперт.

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