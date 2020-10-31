Главный санврач Казахстана: Приведенный пример был неудачным

Ежемесячные выплаты к основной заработной плате медработников по трем группам риска заражения будут продолжены до конца текущего года.

30 октября в ВКО для своевременного информирования граждан была организована экстренная пресс-конференция, где наравне с вопросами о защите населения и мерах дальнейшего нераспространения коронавирусной инфекций был поднят вопрос о компенсациях и выплатах медработникам. Об этом написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, сообщает zakon.kz.

Признаю, что возможно приведенный мной пример был неудачным и повлиял на неправильную интерпретацию позиции министерства. Хочу сказать, что нашими коллегами проведена большая работа в борьбе с пандемией. Мы провели большую работу над ошибками и проинформирую, что всего по стране с момента объявления пандемии число заразившихся работников здравоохранения составило 12 983 человек. Из них региональными Комиссиями было подтверждено 72% заявок или 9 300 случаев заболеваемости ковидом и пневмонией при осуществлении профессиональной деятельности, - написал он.

По состоянию на 24 октября 2020 года по подтвержденным случаям заболевания COVID-19 при профессиональной деятельности компенсацию получили все 9 300 медицинских работников, что составило 100% из числа подтвержденных заявок. Так как произведена 100% оплата особой нагрузки не должно быть.

С момента объявления пандемии государством произведены выплаты на общую сумму 84,4 млрд тенге.

На текущий день, среднемесячный доход врача инфекциониста составляет 1 002 289 тенге, из них: заработная плата – 152 289 тенге и стимулирующие надбавки к заработной плате – 850 000 тенге.

Ежемесячные выплаты к основной заработной плате медработников по трем группам риска заражения будут продолжены до конца текущего года. При допущении заболевания на работе меры поддержки должны быть оказаны за счет медицинской организации (профсоюзы) и МИО, что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты. Абсолютно все врачи нашей страны являются профессионалами своего дела, выполняющие важный долг перед обществом, заслуживающих уважение и всяческую поддержку! Хочу заверить, что с нашей стороны будет сделано все для поддержки наших Коллег!, - написал Ерлан Киясов.

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