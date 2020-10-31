Врач обнаружила психические расстройства у больных COVID-19
Вирус обладает нейротоксичностью.
Фото : zen.yandex.ru31 октября 2020, 09:58
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут испытывать посттравматический стресс, схожий с тем, что переживают участники боевых действий. Об этом заявила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, многие испытывают стресс и депрессию на фоне пандемии COVID-19 из-за страха заразиться, опасений за родных и в результате изменения привычного уклада жизни.
При этом у пациентов с коронавирусом развиваются более тяжелые психические расстройства, поскольку вирус обладает нейротоксичностью. При тяжелой форме COVID-19 могут появиться бред и галлюцинации. Таких пациентов не много — 1-2 процента от всех тяжелобольных. Однако, пояснила она, последствия заболевания могут проявиться не обязательно в момент болезни, но и после выздоровления, - сказала врач.
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