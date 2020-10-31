172 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксированы в Казахстане
С 1 августа зарегистрировано 37 746 заболевших.
Фото : zakon.kz.31 октября 2020, 10:06
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 октября, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 795 человека, среди которых 306 детей. В стационарах находится –2 337 пациент, на амбулаторном уровне – 1 458. 128 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 – крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 31 октября 2020 года
За прошедшие сутки было зарегистрировано 172 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 23 человека.
С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 37 746, случаев с летальным исходом - 401, всего выздоровели – 28 710 человек.
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