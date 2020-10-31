Горячие новости
Читайте также

172 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксированы в Казахстане

С 1 августа зарегистрировано 37 746 заболевших.

Фото : zakon.kz.31 октября 2020, 10:06

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 октября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 795 человека, среди которых 306 детей. В стационарах находится –2 337 пациент, на амбулаторном уровне – 1 458. 128 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 – крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 31 октября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 172 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 23 человека.

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 37 746, случаев с летальным исходом - 401, всего выздоровели – 28 710 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты