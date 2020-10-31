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Сколько времени заразен больной коронавирусом 

При любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирус.

Фото : GEC31 октября 2020, 10:18

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы <…> посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода — не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три", — пояснил врач.

Кроме того, он отметил, что при любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирус. Также необходимо сделать и тестирование на грипп, так как лечение этого заболевания проводится другими способами.


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