В Темиртау наказали водителей, которые выехали на закрытую трассу

Зимой на дороге они устроили дебош.

В Темиртау осудили водителей, которые прошлой зимой выехали на закрытую трассу, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "КТК", движение было запрещено из-за гололеда и сильной метели. Все произошло на трассе Нур-Султан – Темиртау. Чтобы обеспечить себе проезд, водители сначала передвинули патрульную машину. Затем толпа стала удерживать самих полицейских. Одному из стражей порядка даже пришлось лечь под "Газель". Борьба длилась недолго и завершилась в пользу шоферов. Правда, в ближайшем районном центре их все же задержали. Один из полицейских тогда получил травмы, пострадало и служебное авто.

Гражданам Т. было назначено наказание в виде одного года шести месяцев в виде ограничения свободы. Непосредственно назначен принудительный труд в 100 часов ежегодно. Гражданину М. было назначено в виде одного года шести месяцев лишения свободы, было назначено условно, с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет, - сказал председатель суда г. Темиртау Талгат Амрашев.

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