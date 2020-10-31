Сотрудник акимата СКО подозревается в получении взятки

Начато досудебное расследование.

Фото : кадр из видео

Сотрудник Аппарата акима СКО подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

Начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя одного из управлений КГУ "Аппарат акима Северо-Казахстанской области".

Он подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тыс. тенге от директора подрядной организации за заключение договора о государственных закупках, условия которого ранее фактически были выполнены, - сообщили в антикоррупционной службе СКО.

Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат.

Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий.

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