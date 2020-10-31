Сотрудник акимата СКО подозревается в получении взятки
Начато досудебное расследование.
Фото : кадр из видео31 октября 2020, 11:22
Сотрудник Аппарата акима СКО подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.
Начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя одного из управлений КГУ "Аппарат акима Северо-Казахстанской области".
Он подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тыс. тенге от директора подрядной организации за заключение договора о государственных закупках, условия которого ранее фактически были выполнены, - сообщили в антикоррупционной службе СКО.
Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат.
Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий.
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