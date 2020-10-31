Горячие новости
Читайте также

Сотрудник акимата СКО подозревается в получении взятки

Начато досудебное расследование.

Фото : кадр из видео31 октября 2020, 11:22

Сотрудник Аппарата акима СКО подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

Начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя одного из управлений КГУ "Аппарат акима Северо-Казахстанской области".

Он подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тыс. тенге от директора подрядной организации за заключение договора о государственных закупках, условия которого ранее фактически были выполнены, - сообщили в антикоррупционной службе СКО.

Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат.

Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты