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В российской больнице прогремел взрыв

На месте работают сотрудники МЧС.

Фото : кадр из видео31 октября 2020, 13:44

В Челябинске произошел взрыв в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета. Взрывной волной выбило стекла в зданиях, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, по данным Министерства здравоохранения региона, произошел взрыв будки для хранения баллонов с кислородом в поликлинике.

В результате происшествия пострадавших нет.

Находящиеся в реанимации пациенты обеспечены кислородом. На месте работают сотрудники МЧС.


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