В Нур-Султане и трех областях Казахстана ожидается туман
Также ожидается ветер.
Фото : tripadvisor.ru31 октября 2020, 14:55
1 ноября в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Жамбылской области ночью 1 ноября местами сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с. Местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.
В Акмолинской области местами ожидается туман. В Нур-Султане временами ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.
В Кызылординской области днем местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с.
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