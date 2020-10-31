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В Нур-Султане и трех областях Казахстана ожидается туман 

Также ожидается ветер.

Фото : tripadvisor.ru31 октября 2020, 14:55

1 ноября в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области ночью 1 ноября местами сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с. Местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области местами ожидается туман. В Нур-Султане временами ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Кызылординской области днем местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с.


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