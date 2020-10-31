На рынке автозапчастей в Алматы произошел пожар
По предварительной информации, горят ряды, где продают масло.
Фото : кадр из видео31 октября 2020, 15:01
На рынке автозапчастей в Алматы произошел пожар, сообщает zakon.kz.
По предварительной информации, горят ряды, где продают масло.
Подробная информация выясняется.
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