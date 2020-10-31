Горячие новости
Читайте также

На рынке автозапчастей в Алматы произошел пожар 

По предварительной информации, горят ряды, где продают масло.

Фото : кадр из видео31 октября 2020, 15:01

На рынке автозапчастей в Алматы произошел пожар, сообщает zakon.kz.

По предварительной информации, горят ряды, где продают масло.

Подробная информация выясняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Жибек Жолы базар горит????

Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers) 31 Окт 2020 в 1:45 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты