Ограничительные меры на авиарейсах и ж/д-перевозках усилят в ВКО

Сократятся рейсы из/в Усть-Каменогорск.

Главгоссанврач на транспорте постановил усилить ограничительные меры по КВИ в ВКО на внутренних воздушных и ж/д сообщениях, передает zakon.kz.

Комитету гражданской авиации поручено сократить внутренние авиарейсы из Усть-Каменогорска в/из Нур-Султан, в/из Алматы и в/из Шымкент "в количестве, определенном МВК по вопросам нераспространения КВИ".

АО "Национальная компания "КТЖ" поручено обеспечить сокращение ж/д сообщения по маршруту Нур-Султан - Усть-Каменогорск "в количестве, определенном МВК по вопросам нераспространения КВИ".

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