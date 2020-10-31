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В США более 100 тысяч случаев COVID за сутки

А за последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев заражения коронавирусом.

Фото : Pixabay31 октября 2020, 17:22

В США в пятницу, 30 октября, зафиксировали абсолютный антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - 100,2 тысячи, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Отмечается, что предыдущий антирекорд в 97,9 тысяч новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре.

Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов, что составляет почти 3% населения. Также в стране от COVID умерли почти 229 тысяч человек. Из них 926 - в пятницу.

Антирекорд по приросту случаев установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев.


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