В России рассказали, при каком условии помогут Армении
В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.
Фото : apa.az31 октября 2020, 17:47
Россия окажет помощь Армении если боестолкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, - заявили в МИД РФ.
Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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