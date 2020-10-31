В России рассказали, при каком условии помогут Армении

В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.

Россия окажет помощь Армении если боестолкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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