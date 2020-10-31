В Словакии начали общенациональное тестирование на COVID-19

Всем словакам делают тесты на антиген, результаты которого готовы через 15-30 минут. Отказавшиеся сдать тест должны самоизолироваться, а за нарушение карантина грозит штраф.

В Словакии началось тестирование всего населения на COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Aktuality.

Словакам делают быстрые тесты на антиген, результаты которых сообщают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Такие тесты дают быстрые результаты, но не считаются столь надежными, как ПЦР-тест.

Власти хотят проверить на коронавирус граждан старше 10 лет. Если человек получит положительный результат теста, он должен самоизолироваться на 10 дней. Тот, кто отказывается сдать тест, тоже должен самоизолироваться, а за нарушение карантина грозит штраф.

В то же время человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который будет введен с понедельника.

Точки, где можно сдать анализ, начали работать в 7 утра и закроются в 22 вечера. В городах с самого утра начали формироваться пробки и очереди желающих сдать тест, что можно будет сделать в рамках первого этапа тестирования также и в воскресенье, 1 ноября.

Отметим, что население Словакии составляет около 5,5 млн человек.

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