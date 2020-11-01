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Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 35

В результате происшествия пострадали почти 900 человек, в больницах находятся более 240 человек.

Фото : Anadolu1 ноября 2020, 00:14

В результате землетрясения в Турции погибли уже 35 человек, 243 все еще в больницах, передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

При этом восемь человек находятся в палатах интенсивной терапии. Всего пострадали 892 человек. 831 из них в Измире, 54 - в Айдыне, пятеро - в Манисе, два - в Баликесире.

Напомним, землетрясение произошло днем в пятницу, 30 октября, и продлилось 15 секунд. Его эпицентр находился в Эгейском море. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир, который является одним из туристических центров страны.


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