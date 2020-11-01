В Австрии объявили о начале второго этапа карантина

В середине октября из-за роста числа заболевших коронавирусом в Австрии ограничили численность уличных мероприятий до 12 человек, а в помещениях ― до шести человек.

Власти Австрии вводят с полуночи вторника, 3 ноября, второй этап карантина. Об этом 31 августа заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передает zakon.kz со ссылкой на Krone.

Гражданам с 20:00 до 6:00 будет запрещено покидать жилища, но предусмотрены несколько исключений; поездка на работу, выход в магазин, ухода о родственниках или опека, физическое и психическое восстановление.

В общественных местах все должны будут находиться на расстоянии одного метра. Вечеринки в саду или частных домах будут запрещены.

Клиенты и сотрудники торговых точек должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. На каждого покупателя в торговых залах должно быть не менее 10 кв метров.

Магазины будут открыты с 6:00 до 20:00 часов, доставлять продукты смогут без ограничения по времени. Закроются пабы, бары, рестораны и ночные клубы.

Детские сады и младшие классы школ продолжат работу, средняя и старшая школа останутся на дистанционном обучении, как колледжи и университеты.

Власти Австрии с 3 ноября запретят культурные и спортивные мероприятия. Зарегистрировать брак будет можно, но торжество проводить нельзя. Также с этой даты прекратят работу фитнес-студии, крытые бассейны, музеи, кинотеатры или зоопарки.

В середине октября из-за роста числа заболевших коронавирусом в Австрии ограничили численность уличных мероприятий до 12 человек, а в помещениях ― до шести человек.

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