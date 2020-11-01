Он одержал победу решением судей.

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет одержал победу во втором бою в профи, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kz.

Его поединок стал главным на вечере бокса в Атырау, организованном промоутерской компанией SULEIMEN Promotions.

Соперником Нурмаганбета по шестираундовому бою в полутяжелом весе стал представитель Танзании Абдаллах Паззи, который до этого проиграл семь из 35-ти своих боев в профи.

Во втором и третьем раундах Нурмаганбет отправил соперника в нокдауны. Но бой все-таки дошел до последней трехминутки. В итоге казахстанец выиграть досрочно не смог, а стал победителем единогласным решением судей.

Напомним, 22-летний Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне этого года.

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