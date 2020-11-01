Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе.

Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками о том, что "результаты сфальсифицированы", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как выяснилось позже, брифинг сорвал мужчина, который является членом Центральной избирательной комиссии от оппозиции.

"Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы", - выкрикивал он.

Тамара Жвания убеждала протестующего, что это лишь предварительные данные после подсчета небольшого количества голосов и результаты еще будут меняться.

По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока.

Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".

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