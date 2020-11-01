Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане
Всего в стране подтверждено 112 418 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 465 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 112 418 случаев, из них:
в городе Алматы - 14756(+24),
в городе Нур-Султан - 14597(+29),
в Атырауской области - 11299(+5),
в Карагандинской области - 10574(+16),
в ВКО - 10050 (+252),
в ЗКО - 7024(+11),
в городе Шымкент - 5240(+2),
в Алматинской области - 5156(+11),
в СКО - 4468(+30),
в Павлодарской области - 4271(+27),
в Жамбылской области - 4188(+3),
в Акмолинской области - 3750(+27),
в Костанайской области - 3641(+13),
в Туркестанской области - 3418(+0),
в Мангистауской области - 3403(+5),
в Актюбинской области - 3321(+10),
в Кызылординской области - 3262(+0).
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