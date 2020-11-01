Всего в стране выздоровели – 106 400 человек от COVID-19.

В Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 28,

в городе Алматы - 3,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 3,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 19,

в Павлодарской области - 17,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 106 400 человек от COVID-19.

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