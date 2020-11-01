Горячие новости
Читайте также

В Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 106 400 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.1 ноября 2020, 08:16

В Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 28,
в городе Алматы - 3,
в Атырауской области - 11,
в ВКО - 3,
в ЗКО - 6,
в Карагандинской области - 19,
в Павлодарской области - 17,
в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 106 400 человек от COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты