В Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 106 400 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.1 ноября 2020, 08:16
В Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 28,
в городе Алматы - 3,
в Атырауской области - 11,
в ВКО - 3,
в ЗКО - 6,
в Карагандинской области - 19,
в Павлодарской области - 17,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 106 400 человек от COVID-19.
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