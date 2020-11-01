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5 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 216 случаев заболевания пневмонией.

Фото : МВК1 ноября 2020, 09:35

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 1 ноября 2020 г., сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 166 человека, среди которых 330 детей. В стационарах находится –2 339 пациент, на амбулаторном уровне – 1 827. 154 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – крайней степени тяжести, 17 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 1 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 216 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 77 человек.

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 37 962, случаев с летальным исходом - 402, всего выздоровели – 28 787 человек


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