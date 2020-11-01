Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах.
Фото : АиФ1 ноября 2020, 10:05
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 42, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 39 погибших и 885 раненых.
Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий, - добавляется в сообщении.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
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