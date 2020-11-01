Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42

Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах.

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 42, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сообщалось о 39 погибших и 885 раненых.

Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий, - добавляется в сообщении.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

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