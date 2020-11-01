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Зафиксирован новый мировой рекорд по количеству заражений COVID-19 

За 31 октября было выявлено 535 928 случаев коронавируса.

Фото : zakon.kz.1 ноября 2020, 12:33

Всемирная организация здравоохранения объявила о новом антирекорде по заболеваемости коронавирусу, сообщает zakon.kz.

За 31 октября было выявлено 535 928 случаев коронавируса.

При этом, генеральный директор ВОЗ Тедрос А. Гебрейесус отметил последствия перенесенной коронавирусной инфекции, влияющие на организм человека. Особенно опасными являются поражения легких и сердца. Кроме того, восстановительный процесс после COVID-19 может длиться до нескольких месяцев.

Предыдущий рекорд, также зафиксированный в последние дни, был почти на 30 тысяч случаев инфицирования меньше, чем обновленный.

За тот же период 7 246 пациентов с коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии было зарегистрировано более 1,1 летальных исходов среди больных COVID-19.


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