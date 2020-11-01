Горячие новости
Читайте также

Столичные гвардейцы задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку

Подозреваемый был доставлен в УП района “Байконыр”.

Фото : Polisia.kz1 ноября 2020, 13:39

Военнослужащие Нацгвардии задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент имел место поздно вечером 30 октября в Нур-Султане. Войсковому наряду гвардейцев во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в районе Байконыр обратилась гражданка с заявлением о том, что неизвестный мужчина попытался изнасиловать ее дочь. От испуга девушка закричала, в это время злоумышленник скрылся во дворах домов.

Получив примерные приметы подозреваемого военнослужащие совместно с прибывшим сотрудником полиции приступили к поиску и в течение 20 минут задержали мужчину.

После того, как потерпевшая опознала подозреваемого, он был доставлен в УП района “Байконыр” города Нур-Султан для дальнейшего разбирательства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты