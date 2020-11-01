Столичные гвардейцы задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку

Подозреваемый был доставлен в УП района “Байконыр”.

Военнослужащие Нацгвардии задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент имел место поздно вечером 30 октября в Нур-Султане. Войсковому наряду гвардейцев во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в районе Байконыр обратилась гражданка с заявлением о том, что неизвестный мужчина попытался изнасиловать ее дочь. От испуга девушка закричала, в это время злоумышленник скрылся во дворах домов.

Получив примерные приметы подозреваемого военнослужащие совместно с прибывшим сотрудником полиции приступили к поиску и в течение 20 минут задержали мужчину.

После того, как потерпевшая опознала подозреваемого, он был доставлен в УП района “Байконыр” города Нур-Султан для дальнейшего разбирательства.

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