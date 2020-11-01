Как ликвидируют незаконные свалки в Кокшетау

Одним из основных элементов санитарной очистки стала ликвидация 158 свалок.

В Акмолинской области завершен месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленения населенных пунктов, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Ежегодная экологическая эстафета, направленная на воспитание экологической культуры и сохранения чистоты окружающей природы охватила 570 населенных пунктов региона, где были организованы субботники и чистые четверги, благоустроены 271 сквер и парк, посажено порядка 10 тыс. деревьев и кустарников.

Одним из основных элементов санитарной очистки стала ликвидация 158 свалок. Большая работа по вывозу незаконного стихийного мусора проведена в областном центре.

Не остались без внимания лица, не соблюдающие порядок. Сотрудниками полиции выявлены 625 нарушений норм благоустройства и санитарии.

По словам подрядчика ТОО "Аrtal Trade" только с начала октября в рамках месячнике по очистке территории, в частом секторе Кокшетау вывезено порядка 770 тонн мусора.

Мы убрали мусор по улицам Тимирязева, Проезд Дальний, Полевого, Уалиханова, Полевого, Саина, Шевченко, Ауезова – всего порядка 100 камазов. Несмотря на то, что мы очистили территорию, жители снова несли на место свалки пакеты с мусорами. Просим жителей отнестись с пониманием и вывозить отходы в специально отведенные места, - отметил директор предприятия Талгат Ниязбеков.

Согласно Концепции по переходу к "Зеленой экономике" - управление отходами является приоритетной задачей. Сегодня в области постепенно внедряется раздельный сбор мусора, установлены 36 контейнеров под раздельный сбор пластика и картона, функционируют предприятия по переработке и утилизации бытовых отходов.

К слову, в Кокшетау сбором и вывозом твердо-бытовых отходов занимается ТОО "Кокше-Тазалык" и ТОО "ECO Group". Всего установлено 2836 контейнеров, которые вывозятся ежедневно.

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