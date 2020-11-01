Общенациональный карантин из-за коронавируса вводят в Англии

По стране будут закрыты рестораны, пабы, на встречи отдельно проживающих людей введут запрет.

В Англии будет действовать карантин с 5 ноября по 2 декабря. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии своя система ограничений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Британский премьер Борис Джонсон предупредил, что рестораны, пабы и большинство магазинов закроются. По возможности люди должны работать из дома. Встречи в помещениях запрещены.

4 ноября начнtтся карантин в большинстве городов Португалии. Дома можно покидать для поездки на работу и учебу, по магазинам и к родственникам. После 22 часов магазины

и рестораны будут закрыты. Не исключено, что в некоторых регионах объявят режим ЧП.

В свою очередь власти Австрии вводят второй локдаун из-за коронавируса. Жесткие меры ограничений начнут действовать с 3 ноября. Отменяются все культурные и спортивные мероприятия. Закроются предприятия общепита, кроме самовывоза и доставки.

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