Горячие новости
Читайте также

Общенациональный карантин из-за коронавируса вводят в Англии

По стране будут закрыты рестораны, пабы, на встречи отдельно проживающих людей введут запрет.

Фото : 24kz1 ноября 2020, 15:58

В Англии будет действовать карантин с 5 ноября по 2 декабря. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии своя система ограничений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Британский премьер Борис Джонсон предупредил, что рестораны, пабы и большинство магазинов закроются. По возможности люди должны работать из дома. Встречи в помещениях запрещены.

4 ноября начнtтся карантин в большинстве городов Португалии. Дома можно покидать для поездки на работу и учебу, по магазинам и к родственникам. После 22 часов магазины
и рестораны будут закрыты. Не исключено, что в некоторых регионах объявят режим ЧП.

В свою очередь власти Австрии вводят второй локдаун из-за коронавируса. Жесткие меры ограничений начнут действовать с 3 ноября. Отменяются все культурные и спортивные мероприятия. Закроются предприятия общепита, кроме самовывоза и доставки.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты