В Канаде нападение на прохожих: двое убитых

Преступник уже задержан и находится в больнице. Мотивы его нападений не сообщаются. Полиция просит жителей города оставаться дома.

В историческом центре канадского города Квебек неизвестный напал на прохожих. Как подтвердила Radio Canada, в результате нападения погибли два человека, ранены еще пять, передает zakon.kz.

По информации радиостанции, нападавший - мужчина в возрасте 20 лет. Субботним вечером он нападал на прохожих в разных частях центра города, поэтому его не сразу удалось задержать. Сообщается, что он был одет в "средневековую одежду".

Преступник уже задержан и находится в больнице. Мотивы его нападений не сообщаются.

Полиция просит жителей города оставаться дома.

Это уже второе нападение с холодным оружием за два дня в провинции Квебек. 30 октября в Монреале полицейский застрелил неизвестного, вооруженного ножом и направлявшегося к патрульной машине.

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