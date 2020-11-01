Названы самые выгодные турнаправления после пандемии

Аналитики туристической сферы прогнозируют падение цен на проживание в отелях и апартаментах в следующе году на 17 процентов и назвали самые выгодные места для отпуска после пандемии COVID-19.

По информации немецкого туроператора DER Touristik, наиболее выгодным вариантом является остров Пхукет в Таиланде, где номер обойдется в среднем в 29,4 доллара, передает zakon.kz.

Также эксперты отметили город Дели, что в Индии. Там придется заплатить в среднем 34 доллара за ночь.

Далее в списке расположились столица Малайзии Куала-Лумпур и индонезийский курорт Бали, где проживание обойдетсся в 35,4 доллара за ночь. Затем последовал Бангкок Санкт-Петербург с ценой 43,5 доллара.

Кроме того, хоть и незначительно, но упали цены и на дорогостоящие направления. Первое место рейтинга самых дорогих мест занял Цюрих, Швейцария с 246,8 долларами за ночь. Второе и третье место досталось США в лице Лос-Анджелеса (237,4 доллара за ночь) и Нью-Йорка (231,5 доллара).

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