Папа Римский раскритиковал противников карантина
Понтифик считает, что страны, которые пытаются спасти в первую очередь экономику, забывают, что "настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому".
Фото : zimbio.com2 ноября 2020, 00:59
Папа Римский Франциск призвал к послушанию и солидарности, критикуя жалобы на запреты и ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой Bloomberg.
С одной стороны, мы имеем увеличение числа тех, кто беспощадно нажился на несчастьях других, тех, кто думает только о себе, кто протестовал или жаловался на определенные ограничительные меры, не в состоянии принять, что не все имеют одинаковые способности и ресурсы перед лицом пандемии, — сказал Франциск.
По словам Папы, любые кризисы усиливают существующую несправедливость, но также могут пробудить в человечестве и лучшие качества.
При этом, считает он, страны, которые пытаются спасти в первую очередь экономику, забывают, что "настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому".
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