Мусульмане в Европе подвергаются дискриминации - Эрдоган

Он призвал бороться "с враждебностью к исламу".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что живущие в Европе мусульмане "систематически подвергаются дискриминации", передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

Так же, как с антисемитизмом боролись после катастрофы Холокоста, сегодня нужно бороться с враждебностью к исламу, – призвал Эрдоган.

По его словам, у живущих в Европе мусульман отбирают права и свободы. Глава Турции подчеркнул, что подобный курс "угрожает будущему человечества, культуре сосуществования различных вероисповеданий и культур".

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