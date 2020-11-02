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Европейский центробанк запустил опрос о цифровом евро

В ЕС могут запустить розничную цифровую валюту центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC).

Фото : Shutterstock2 ноября 2020, 01:58

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал опрос жителей ЕС о цифровом евро, передает zakon.kz со ссылкой на СoinDesk.

Как пишет источник, речь идет о розничной цифровой валюте центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC).

Мы начали публичные консультации, чтобы европейцы... могли выразить предпочтения и сказать нам, будут ли они счастливы использовать цифровой евро… зная, что это деньги ЕЦБ, которые доступны и на которые можно положиться, — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Опрос опубликован в общем доступе, чтобы его пройти, потребуется регистрация, кроме того, нужно будет выбрать страну проживания из предложенного списка.

По данным Банка международных расчетов (BIS), уже 36 центробанков заявили о готовности выпустить CBDC в ближайшие шесть лет.


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