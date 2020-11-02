Прогноз погоды по территории Казахстана на 2 ноября 

На большую часть территории РК сохранит свое влияние отрог антициклона.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 ноября, сообщает zakon.kz.

По-прежнему, на большую часть территории РК сохранит свое влияние отрог антициклона в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на севере, северо-западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, ввиде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, ночью в Акмолинской областях – гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 11°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 2°, облачно.

Прогноз погоды на 2 ноября.

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