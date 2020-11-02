В Бишкеке прошел митинг против антиисламской позиции президента Франции

Также верующих собрались на акцию против карикатур на пророка Мухаммада.

В Бишкеке прошел митинг против президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает zakon.kz со ссылкой на Азия.тв.

Около 500 участников митинга недовольны антиисламскими высказываниями европейского политика.

Организатором акции является активист Абдулхамит. По его словам, акция проведена для того, чтобы озвучить требование.

Президент Франции должен извинится перед мусульманами, которых он оскорбил. И наша власть, которую мы избирали, должна донести наше требование, - сказал он.

Перед митингующими также выступил экс-депутат Турсунбай Бакир уулу.

Он рассказал, что ни в одной стране глава государства не оскорблял религию Ислам.

Есть выдающиеся писатели, ученые Франции, которые никогда не писали и не говорили про ислам плохо и не создавали карикатур. Если Э.Макрон уважал свой народ и интересы, то он не стал бы так делать, - сказал он.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от свободы слова, включая карикатуры, вызвало антифранцузские протесты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Заявление Макрона о политическом исламе было истолковано политиками, особенно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как «оскорбление ислама», и начался бойкот французской продукции, в основном в странах Ближнего Востока.

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