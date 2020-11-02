Опубликованы новые данные по заболеванию коронавирусной пневмонией
За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай заболевания пневмонией.
Фото : Shutterstoc2 ноября 2020, 09:04
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 ноября сообщили в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 32 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38003, летальных случаев - 402, выздоровевших - 28819.
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