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Опубликованы новые данные по заболеванию коронавирусной пневмонией

За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай заболевания пневмонией.

Фото : Shutterstoc2 ноября 2020, 09:04

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 ноября сообщили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 32 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38003, летальных случаев - 402, выздоровевших - 28819.


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