О грядущих реформах в сфере юридических услуг

5 ноября в 11:00 часов состоится прямой эфир ПРАВМЕДИА "Осилит ли потребитель депутатские инициативы в сфере оказания юридических услуг".

Дамы и господа!

5 ноября в 11:00 часов приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА "Осилит ли потребитель депутатские инициативы в сфере оказания юридических услуг".

Вы узнаете:

- О планируемых изменениях в Законе "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

- Какие мифы и предубеждения существуют относительно статуса юридических консультантов.

- Что ждет потребителей после принятия данного Законопроекта. Кто сможет позволить себе юриста, а кто нет?

Ведущие вебинара:

• Михаил Надточий, член Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции, автор диссертации "Публичное регулирование деятельности арбитраже (третейских) судов в странах ЕАЭС", участник рабочей группы по разработке проекта закона "Об арбитраже".

• Дмитрий Быков, председатель ПЮК "LEGALMAN". Практикующий юрист, со стажем более 15 лет, действующий арбитр Международного Коммерческого Арбитража "JUS GENTIUM", специализируется в сфере договорного права.

• Владислав Надточий, директор юридической фирмы "Интеллект Партнерс", патентный поверенный РК. Автор диссертации "Публично-правовые механизмы защиты прав интеллектуальной собственности в ряде стран Западной Европы и Казахстане" (РУДН, 2016 г.).

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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