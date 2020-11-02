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О грядущих реформах в сфере юридических услуг

5 ноября в 11:00 часов состоится прямой эфир ПРАВМЕДИА "Осилит ли потребитель депутатские инициативы в сфере оказания юридических услуг".

Фото : pixabay.com2 ноября 2020, 09:20

Дамы и господа!

5 ноября в 11:00 часов приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА "Осилит ли потребитель депутатские инициативы в сфере оказания юридических услуг".

Вы узнаете:

- О планируемых изменениях в Законе "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".
- Какие мифы и предубеждения существуют относительно статуса юридических консультантов.
- Что ждет потребителей после принятия данного Законопроекта. Кто сможет позволить себе юриста, а кто нет?

Ведущие вебинара:

Михаил Надточий, член Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции, автор диссертации "Публичное регулирование деятельности арбитраже (третейских) судов в странах ЕАЭС", участник рабочей группы по разработке проекта закона "Об арбитраже".
Дмитрий Быков, председатель ПЮК "LEGALMAN". Практикующий юрист, со стажем более 15 лет, действующий арбитр Международного Коммерческого Арбитража "JUS GENTIUM", специализируется в сфере договорного права.
Владислав Надточий, директор юридической фирмы "Интеллект Партнерс", патентный поверенный РК. Автор диссертации "Публично-правовые механизмы защиты прав интеллектуальной собственности в ряде стран Западной Европы и Казахстане" (РУДН, 2016 г.).

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Принимаем ваши вопросы по теме.


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