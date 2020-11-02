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Противники 5G собрали партию в Австралии

В приоритете фракции - продвижение оптоволоконных кабелей.

Фото : mulierlife.com2 ноября 2020, 09:37

Группа, выступающая против идеи внедрения и установки сети 5G по всей Австралии зарегистрировала партию, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

No5G подала заявление о регистрации в австралийскую избирательную комиссию (AEC). Цели партии состоят в продвижении законодательных схем, нормативных актов, политики регулирования сетей 5G и связанных с ними технологий.

Партия планирует устанавливать мораторий на установку вышек до тех пор, пока не будет доказана безопасность их влияния на здоровья человека, флоры, фауны и вреда для собственности. В приоритете фракции - продвижение оптоволоконных кабелей.

Для регистрации партии необходимо не менее 550 членов. Затем им нужно набрать достаточное количество голосов на федеральных выборах, чтобы провести депутатов в парламент.

Всего в Австралии функционируют девять федеральных парламентских фракций и более 40 непарламентских партий на национальном уровне.


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