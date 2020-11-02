119 улиц Костаная отремонтированы по госпрограмме

В целом, рамках "Дорожной карты занятости" в этом году на ремонт дорог и благоустройство города было выделено 15,9 млрд тенге.

Большая часть выделенных средств, а это 11,7 млрд тенге была направлена на ремонт дорожного полотна 119 улиц, общая протяженность которых, составила 70 км, передает zakon.kz.

Итоги реализации госпрограммы во время рабочего объезда проинспектировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Реконструкция проведена на 8 улицах и мосту на сумму 7,4 млрд тенге, средним ремонтом охвачено 111 улиц на сумму 4,3 млрд. тенге, проинформировал руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Костаная Наурызбай Мусин.

Стоит отметить, что основной акцент был уделен участкам на окраинах областного центра, где ремонт улиц требовался уже давно. Реконструкция коснулась 61 улицы в таких жилых микрорайонах как Дружба, Костанай 2, Амангельды, Киевский, Ударник, Узкоколейная. Жители этих микрорайонов неоднократно поднимали проблему плохих дорог и наконец она решена. Также в рамках госпрограммы на ремонт 153 внутриквартальных территорий выделен 1,8 млрд тенге.

На благоустройство города освещение улиц, устройство тротуаров, детских и спортивных площадок, обустройство мини-скверов выделено порядка 1,6 млрд тенге.

Помимо этого также был улучшен архитектурный облик города за счет ремонта кровель и фасадов 28 многоэтажных домов на эти цели было затрачено 800 млн тенге.

Стоит отметить, что в рамках данных проектов было создано 3400 рабочих мест половина из которых была задействована через центр занятости.

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